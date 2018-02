UPDATE 3-Superliga Summaries

Feb 13 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Monday (start times are ART) Atlético Tucumán (1) 2 Scorers: L. Rodríguez 25pen, J. Toledo 87 Yellow card: Villagra 24, Toledo 47, Barbona 62, Grahl 65 Subs used: Grahl 62 (Barbona), Affonso 77 (Leyes), Lamas 90 (Toledo) San Martín San Juan (0) 1 Scorers: C. Spinelli 64 Yellow card: Luque 13, Gelabert 53, Á. Fernández 65 Subs used: Mosca 44 (Luque), Spinelli 61 (Magnín), Pelaitay 68 (Gelabert) Referee: Fabricio Llobet ................................................................. Tigre (0) 2 Scorers: L. Menossi 48, D. Morales 70 Yellow card: Stracqualursi 40, Sosa 44 Subs used: Niz 28 (Canuto), Mansilla 74 (Morales), Bolaño 90 (Janson) Argentinos Juniors (0) 0 Yellow card: Montero 21, Guillermo Benítez 33, Torrén 85 Subs used: González 24 (Barrios), Mac Allister 66 (Pisculichi), Rueda 67 (Mac Allister) Referee: Yael Falcón Pérez ................................................................. Huracán (0) 2 Scorers: I. Damonte 64, I. Damonte 90 Yellow card: Damonte 36, Villalba 43, Pussetto 65, Díaz 88 Missed penalty: F. Coniglio 73 Subs used: Coniglio 46 (Toranzo), Montenegro 56 (Noir), Silva 78 (Calello) Rosario Central (2) 3 Scorers: F. Zampedri 9, G. Herrera 45+1, J. Pereyra 87 Red card: Martínez 72 Yellow card: Zampedri 27, Ferrari 65, Carrizo 81, Parot 93 Subs used: Parot 70 (Lioi), Lovera 75 (Herrera), Ó. Cabezas 90 (Carrizo) Referee: Ariel Suárez ................................................................. Friday, February 16 fixtures (ART/GMT) Estudiantes v Unión Santa Fe (1900/2200) Racing Club v Lanús (1900/2200) Belgrano v Vélez Sarsfield (2115/0015) Saturday, February 17 fixtures (ART/GMT) Argentinos Juniors v Atlético Tucumán (1700/2000) San Lorenzo v Newell's Old Boys (1700/2000) Temperley v Independiente (1915/2215) Rosario Central v Olimpo (2130/0030)