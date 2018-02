UPDATE 3-Superliga Summaries

Feb 24 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Friday (start times are ART) Olimpo (1) 2 Scorers: F. Troyansky 45, L. Vila 46 Red card: Villanueva 93 Yellow card: Ramírez 33, Pantaleone 40, Vidal 83 Subs used: Ibáñez 64 (Lentini), Llambay 68 (Troyansky), Villanueva 84 (Ramírez) Arsenal (0) 1 Scorers: S. Lomónaco 57 Yellow card: Purita 13, Cardozo 48, Corvalán 72, Schmidt 96 Subs used: Alanís 49 (Cardozo), Rolón 72 (González), Schmidt 74 (Lomónaco) Referee: Sebastián Bresba ................................................................. Huracán (0) 1 Scorers: I. Pussetto 51 Yellow card: Damonte 106, Calello 116 Subs used: Matheu 40 (Salcedo), Chávez 71 (Coniglio), Toranzo 109 (Silva) Estudiantes (0) 0 Yellow card: Talpone 5, Zuqui 42, Cascini 47, Andújar 101 Subs used: Lugüercio 62 (Bazzana), Giménez 96 (Cascini), Alemán 96 (Talpone) Referee: Pablo Dóvalo ................................................................. Godoy Cruz (0) 1 Scorers: G. Fernández 69 Yellow card: Cardona 16, García 65, Ramis 88, Cobos 93 Subs used: Á. Gonzalez 62 (Rodríguez), Ramis 86 (Fernández), Báez 93 (Cobos) Racing Club (0) 2 Scorers: R. Centurión 58, P. Cuadra 90+5 Yellow card: Sigali 18, Cuadra 95 Subs used: Cuadra 72 (Ojeda), Triverio 85 (Zaracho) Referee: Luis Álvarez ................................................................. Saturday, February 24 fixtures (ART/GMT) Defensa y Justicia v Patronato (1700/2000) Lanús v Rosario Central (1700/2000) Vélez Sarsfield v River Plate (1915/2215) Atlético Tucumán v Tigre (2130/0030) Sunday, February 25 fixtures (ART/GMT) Chacarita Juniors v Belgrano (1700/2000) Independiente v Banfield (1700/2000) Unión Santa Fe v Colón (1915/2215) Boca Juniors v San Martín San Juan (1915/2215) Monday, February 26 fixtures (ART/GMT) Newell's Old Boys v Temperley (1900/2200) Talleres Córdoba v Argentinos Juniors (1900/2200) Gimnasia La Plata v San Lorenzo (2115/0015)