UPDATE 3-Superliga Summaries

Feb 27 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Monday (start times are ART) Newell's Old Boys (0) 0 Yellow card: Fontanini 37, Rivero 95 Subs used: Sarmiento 56 (Rodríguez), Figueroa 70 (Torres), Cabrera 88 (Fértoli) Temperley (0) 0 Yellow card: Boggino 34, Sosa 58, Díaz Ayala 60, Ozuna 74, Arregui 91, Di Lorenzo 93 Subs used: Ozuna 58 (Orihuela), Demartini 71 (Boggino), Martelli 80 (Sosa) Referee: Yael Falcón Pérez ................................................................. Talleres Córdoba (1) 2 Scorers: J. Ramírez 27, S. Silva 53 Yellow card: Pisano 17, Gandolfi 83 Subs used: Araujo 67 (Pisano), Arias 78 (Silva), Giménez 88 (Ramírez) Argentinos Juniors (0) 0 Yellow card: Batallini 13, González 79 Subs used: Colman 58 (Machín), da Silva 69 (Montero), Rueda 82 (Batallini) Referee: Pablo Díaz ................................................................. Gimnasia La Plata (0) 1 Scorers: F. Pereyra 55 Yellow card: Faravelli 49, Rinaudo 52, Bonifacio 70, Alderete 85 Subs used: Bolívar 67 (Faravelli), Barrales 74 (Niell), Licht 83 (Pereyra) San Lorenzo (0) 0 Yellow card: Gudiño 43, Belluschi 68, Díaz 80 Subs used: Viola 56 (Conechny), Reniero 62 (Gudiño), Barrios 74 (Quignón) Referee: Héctor Paletta ................................................................. Friday, March 2 fixtures (ART/GMT) Arsenal v Lanús (1900/2200) Belgrano v Patronato (1900/2200) Colón v Huracán (2115/0015) Saturday, March 3 fixtures (ART/GMT) Tigre v Talleres Córdoba (1700/2000) San Lorenzo v Unión Santa Fe (1700/2000) Rosario Central v Godoy Cruz (1915/2215) Temperley v Gimnasia La Plata (2130/0030)