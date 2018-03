UPDATE 3-Superliga Summaries

Mar 3 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Friday (start times are ART) Arsenal (2) 2 Scorers: D. Cháves 13, M. Curado 37 Yellow card: Purita 20, Wílchez 44, Corvalán 85 Subs used: Lomónaco 45 (Wílchez), Rolón 46 (Purita), Milo 68 (Antilef) Lanús (0) 1 Scorers: A. Silva 55pen Yellow card: Carrasco 39, Maciel 80 Subs used: Castillón 46 (Carrasco), Di Renzo 46 (Vides), Maciel 67 (Lodico) Referee: José Carreras ................................................................. Belgrano (2) 2 Scorers: M. Guevgeozián 5pen, L. Sequeira 11 Yellow card: Ortiz 52, Guevgeozián 72, Lema 76, Guidara 89 Subs used: Ramis 31 (Lugo), Aguirre 75 (Sequeira), García 75 (Guevgeozián) Patronato (1) 2 Scorers: S. Ribas 17, S. Ribas 68 Yellow card: Urribarri 42, Vera 57, Guzmán 85 Subs used: Núñez 62 (Sandona), Marchioni 74 (Garrido), Guzmán 83 (Rivero) Referee: Nazareno Arasa ................................................................. Colón (0) 0 Yellow card: Ruiz 36, Escobar 54, Chancalay 64, Correa 90 Subs used: Bernardi 59 (González), Vera 65 (Chancalay), Leguizamón 82 (Ledesma) Huracán (0) 0 Yellow card: Matheu 36, Araujo 71, Mendoza 88 Subs used: Chimino 36 (Álvarez), Mendoza 68 (Pussetto), Solís 76 (Noir) Referee: Ignacio Lupani ................................................................. Saturday, March 3 fixtures (ART/GMT) Tigre v Talleres Córdoba (1700/2000) San Lorenzo v Unión Santa Fe (1700/2000) Rosario Central v Godoy Cruz (1915/2215) Temperley v Gimnasia La Plata (2130/0030) Sunday, March 4 fixtures (ART/GMT) Atlético Tucumán v Defensa y Justicia (1700/2000) Banfield v Newell's Old Boys (1700/2000) River Plate v Chacarita Juniors (1915/2215) Racing Club v Vélez Sarsfield (2130/0030) Monday, March 5 fixtures (ART/GMT) San Martín San Juan v Independiente (1900/2200) Estudiantes v Olimpo (1900/2200) Argentinos Juniors v Boca Juniors (2115/0015)