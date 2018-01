UPDATE 4-Superliga Summaries

Jan 27 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Friday (start times are ART) Godoy Cruz (1) 1 Yellow card: Rodríguez 11, Garro 57, García 58, Angileri 63 Subs used: Alferez 76 (Á. Gonzalez), Manzur 84 (Fernández), Ramis 90 (Rodríguez) Chacarita Juniors (0) 0 Scorers: M. Matos 30og Subs used: Álvarez 60 (Menéndez), Facundo Rodríguez 86 (Vismara) Referee: Pablo Echavarría ................................................................. Tigre (1) 1 Scorers: C. Luna 25pen Yellow card: Iritier 77, Pérez García 78, Luna 90, Sosa 90 Subs used: Iritier 66 (Bolaño), Bertochi 73 (Prediger), Stracqualursi 80 (Luna) Banfield (1) 2 Scorers: D. Cvitanich 28, D. Cvitanich 90+4pen Yellow card: Cvitanich 24, Remedi 32, Civelli 45, Bettini 63 Subs used: Ortiz 64 (Bettini), Linares 79 (Álvarez), Sperduti 83 (Mouche) Referee: Julio César Barraza ................................................................. Talleres Córdoba (1) 2 Scorers: L. Olaza 38pen, A. Araujo 85 Yellow card: Arias 32, Olaza 48, Quintana 69 Subs used: Torres 63 (Arias), Araujo 73 (Ojeda), Giménez 82 (Ortiz) San Lorenzo (0) 0 Red card: Castro 52 Yellow card: Rodríguez 15, Mercier 30 Subs used: Castro 46 (Moyano), Senesi 59 (Botta), Reniero 84 (Rojas) Referee: Pedro Argañaraz ................................................................. Saturday, January 27 fixtures (ART/GMT) Defensa y Justicia v Vélez Sarsfield (1700/2000) Newell's Old Boys v Arsenal (1700/2000) Lanús v Patronato (1915/2215) Boca Juniors v Colón (2130/0030) Sunday, January 28 fixtures (ART/GMT) Olimpo v Belgrano (1700/2000) Argentinos Juniors v San Martín San Juan (1700/2000) Huracán v River Plate (1915/2215) Unión Santa Fe v Racing Club (2130/0030) Monday, January 29 fixtures (ART/GMT) Gimnasia La Plata v Rosario Central (1900/2200) Atlético Tucumán v Temperley (1900/2200) Independiente v Estudiantes (2115/0015)