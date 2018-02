UPDATE 4-Superliga Summaries

Jan 30 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Monday (start times are ART) Gimnasia La Plata (2) 2 Scorers: E. Bonifacio 1, N. Colazo 28 Yellow card: Rinaudo 19 Subs used: Guanini 61 (Bonifacio), Pereyra 65 (Dibble), Bolívar 83 (Faravelli) Rosario Central (1) 1 Scorers: G. Herrera 29 Yellow card: Carrizo 24, Herrera 50, Zampedri 63 Subs used: Lovera 56 (Herrera), Coscia 78 (Carrizo), Becker 86 (González) Referee: Pablo Dóvalo ................................................................. Atlético Tucumán (2) 3 Scorers: M. Affonso 4, Y. Cabral 24, D. Barbona 56 Subs used: Grahl 71 (Aliendro), Núñez 76 (Fabio Álvarez), Blanco 79 (Affonso) Temperley (0) 0 Yellow card: Arregui 72 Subs used: Figueroa 46 (Martelli), Brandán 60 (Ozuna), Muñoz 78 (Sánchez Sotelo) Referee: Fabricio Llobet ................................................................. Independiente (0) 1 Scorers: E. Gigliotti 51 Yellow card: Domingo 68 Subs used: Martínez 38 (Albertengo), Rodríguez 46 (Sánchez Miño), Romero 87 (Gutiérrez) Estudiantes (0) 2 Scorers: I. Gómez 60, F. Otero 72 Yellow card: Giménez 27, Sánchez 29, Campi 45, Braña 66 Subs used: Melano 69 (Rodríguez), Zuqui 78 (Gómez), Noguera 84 (Otero) Referee: Héctor Paletta ................................................................. Friday, February 2 fixtures (ART/GMT) Argentinos Juniors v Defensa y Justicia (1900/2200) Patronato v Godoy Cruz (1900/2200) Belgrano v Lanús (2115/0015) Saturday, February 3 fixtures (ART/GMT) Banfield v Atlético Tucumán (1700/2000) Rosario Central v Unión Santa Fe (1700/2000) Colón v Independiente (1915/2215) River Plate v Olimpo (2130/0030)