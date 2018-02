UPDATE 4-Superliga Summaries

Feb 10 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Friday (start times are ART) Defensa y Justicia (1) 4 Scorers: L. Miranda 10, N. Fernández 64, F. Bordagaray 76, F. Márquez 90+1 Yellow card: Barboza 50, Bordagaray 77 Subs used: Jerez 66 (Pochettino), Márquez 72 (Fernández), Rius 82 (Bordagaray) Chacarita Juniors (0) 2 Scorers: A. Gagliardi 78, Facundo Rodríguez 81 Yellow card: Ré 27, Mellado 35 Subs used: González 53 (Lazarte), Ibáñez 61 (Mellado), Facundo Rodríguez 75 (Rodríguez) Referee: Eduardo Gutiérrez ................................................................. Unión Santa Fe (0) 0 Yellow card: Fragapane 62 Subs used: Núñez 67 (Gómez), Aquino 76 (Fragapane), Lebus 87 (Acevedo) Arsenal (0) 0 Yellow card: González 2, Curado 12, Wílchez 19, Drocco 35, Alanís 59 Subs used: Lomónaco 65 (Quintana), Pollero 65 (Cháves), Milo 72 (Wílchez) Referee: José Sandoval ................................................................. Newell's Old Boys (0) 0 Yellow card: Bernardello 34, San Román 51 Subs used: Torres 46 (Rivero), Cabrera 75 (Sarmiento), Rodríguez 80 (Sills) Colón (0) 1 Scorers: G. Ortíz 82 Subs used: Vera 62 (Chancalay), Bernardi 65 (González), Ruiz 77 (Correa) Referee: Julio César Barraza ................................................................. Saturday, February 10 fixtures (ART/GMT) Vélez Sarsfield v Patronato (1700/2000) Gimnasia La Plata v Estudiantes (1700/2000) Olimpo v Racing Club (1915/2215) Sunday, February 11 fixtures (ART/GMT) Godoy Cruz v Belgrano (1700/2000) Talleres Córdoba v Banfield (1700/2000) Boca Juniors v Temperley (1915/2215) Lanús v River Plate (2130/0030) Monday, February 12 fixtures (ART/GMT) Atlético Tucumán v San Martín San Juan (1900/2200) Tigre v Argentinos Juniors (1900/2200) Huracán v Rosario Central (2115/0015)