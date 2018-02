UPDATE 4-Superliga Summaries

Feb 11 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Saturday (start times are ART) Vélez Sarsfield (0) 0 Yellow card: Méndez 31, Laso 55, Bouzat 58 Subs used: Amarilla 55 (Salinas), Domínguez 58 (Méndez), Robertone 68 (Laso) Patronato (1) 2 Scorers: A. Balboa 11, S. Ribas 86 Yellow card: Sandona 28, Rivero 30, Cáceres 61, Peralta 79, Urribarri 88, Matías Quiroga 95 Subs used: Peralta 50 (Gil Romero), Garrido 59 (Balboa), Matías Quiroga 92 (Ribas) Referee: Juan Pablo Pompei ................................................................. Gimnasia La Plata (0) 0 Yellow card: Bonifacio 8, Alderete 32, Colazo 62, Rinaudo 89, Bolívar 92 Subs used: Pereyra 59 (Dibble), Barrales 61 (Niell), Bolívar 82 (Faravelli) Estudiantes (0) 0 Yellow card: Melano 6, Gómez 23, Campi 72 Subs used: Lugüercio 46 (Melano), Zuqui 57 (Gómez), Pavone 82 (Otero) Referee: Nicolás Lamolina ................................................................. Olimpo (0) 1 Scorers: F. Troyansky 56 Yellow card: Ojeda 23, Bellocq 24, Troyansky 26, Pantaleone 48, Porras 61, Belleggia 81 Subs used: Anchoverri 16 (Carranza), Belleggia 68 (Porras), Ibáñez 78 (Vidal) Racing Club (0) 2 Scorers: L. Sigali 58, R. Centurión 84 Yellow card: Sigali 20, Lautaro Martínez 24, Centurión 61, Saravia 74 Subs used: Centurión 10 (González), Ojeda 75 (Zaracho), Solari 92 (Lautaro Martínez) Referee: Ignacio Lupani ................................................................. Sunday, February 11 fixtures (ART/GMT) Godoy Cruz v Belgrano (1700/2000) Talleres Córdoba v Banfield (1700/2000) Boca Juniors v Temperley (1915/2215) Lanús v River Plate (2130/0030) Monday, February 12 fixtures (ART/GMT) Atlético Tucumán v San Martín San Juan (1900/2200) Tigre v Argentinos Juniors (1900/2200) Huracán v Rosario Central (2115/0015)