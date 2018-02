UPDATE 4-Superliga Summaries

Feb 12 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Sunday (start times are ART) Godoy Cruz (1) 2 Scorers: J. Garro 7, S. García 76 Yellow card: Cardona 33, García 36, Andrada 60, Viera 71 Subs used: Ramis 73 (Elías), Lencinas 80 (Garro), Rodríguez 89 (García) Belgrano (1) 1 Scorers: C. Lema 15 Yellow card: Santiago Martínez 66 Subs used: Amoroso 61 (Sequeira), Aguirre 66 (Ramis), García 73 (Guevgeozián) Referee: Eduardo Gutiérrez ................................................................. Talleres Córdoba (1) 1 Scorers: L. Olaza 24pen Yellow card: Godoy 70 Subs used: Araujo 78 (Rojas), Pisano 82 (Ortiz), Giménez 91 (Ramírez) Banfield (0) 0 Yellow card: Payero 84 Subs used: Payero 63 (Gómez), Fontana 81 (Lucero), Villagra 84 (Álvarez) Referee: Ramiro López ................................................................. Boca Juniors (0) 1 Scorers: F. Fabra 60 Yellow card: Ábila 83 Missed penalty: C. Tevez 82 Subs used: Ábila 62 (Bou), Buffarini 88 (Tevez), Espinoza 92 (Jara) Temperley (0) 0 Yellow card: Nani 30, Boggino 69, Scifo 73 Subs used: Brandán 58 (Figueroa), Sánchez Sotelo 64 (Costa), Montagna 79 (Orihuela) Referee: Facundo Rodríguez ................................................................. Lanús (1) 1 Scorers: A. Silva 31 Yellow card: Marcone 40, Andrada 93 Subs used: Lodico 23 (Barrientos), Vides 58 (Denis), Belmonte 75 (Martínez) River Plate (0) 0 Yellow card: Pérez 40, Mora 51, Martínez 72 Subs used: Mora 46 (Fernández), Quintero 46 (Pérez), Borré 78 (Pratto) Referee: Facundo Tello Figueroa ................................................................. Monday, February 12 fixtures (ART/GMT) Atlético Tucumán v San Martín San Juan (1900/2200) Tigre v Argentinos Juniors (1900/2200) Huracán v Rosario Central (2115/0015) Friday, February 16 fixtures (ART/GMT) Estudiantes v Unión Santa Fe (1900/2200) Racing Club v Lanús (1900/2200) Belgrano v Vélez Sarsfield (2115/0015)