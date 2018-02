UPDATE 4-Superliga Summaries

Feb 19 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Sunday (start times are ART) San Martín San Juan (1) 1 Scorers: C. Spinelli 13 Yellow card: Prósperi 79, Maná 81 Subs used: Maná 59 (Maximiliano Rodríguez), Goitía 69 (Mosca), Barcelo 74 (Carabajal) Talleres Córdoba (1) 1 Scorers: S. Silva 6 Yellow card: Gandolfi 65, Ramírez 91 Subs used: Araujo 69 (Ortiz), Arias 74 (Silva), Pisano 84 (Rojas) Referee: Fabricio Llobet ................................................................. Arsenal (1) 1 Scorers: L. Wílchez 36pen Yellow card: Drocco 47, Wílchez 75 Subs used: Schmidt 57 (Quintana), Milo 80 (Wílchez), Antilef 83 (Alanís) Huracán (1) 1 Scorers: F. Coniglio 45+3 Yellow card: Bogado 77 Subs used: Montenegro 61 (Noir), Toranzo 80 (Silva), Chávez 83 (Bogado) Referee: Gerardo Méndez Cedro ................................................................. River Plate (1) 2 Scorers: R. Mora 38, L. Pratto 51 Yellow card: Ponzio 17, Maidana 48 Subs used: Mayada 46 (Montiel), Scocco 73 (Pratto), Fernández 73 (Zuculini) Godoy Cruz (2) 2 Scorers: J. Garro 13, S. García 25 Yellow card: Angileri 5, Cardona 47, Elías 88, Burián 91, Viera 94 Subs used: Báez 63 (Cardona), Rodríguez 69 (Á. Gonzalez), Riolfo 85 (Garro) Referee: Hernán Mastrángelo ................................................................. Banfield (0) 0 Yellow card: Bettini 51, Colela 75, Villagra 79 Subs used: Lucero 52 (Fontana), Villagra 70 (Gómez), Payero 81 (Colela) Boca Juniors (1) 1 Scorers: C. Tevez 3 Yellow card: Jara 73, Buffarini 82 Subs used: Buffarini 62 (Reynoso), Espinoza 85 (Pavón) Referee: Juan Pablo Pompei ................................................................. Monday, February 19 fixtures (ART/GMT) Tigre v Defensa y Justicia (1900/2200) Patronato v Chacarita Juniors (1900/2200) Colón v Gimnasia La Plata (2115/0015) Friday, February 23 fixtures (ART/GMT) Olimpo v Arsenal (1900/2200) Huracán v Estudiantes (1900/2200) Godoy Cruz v Racing Club (2115/0015)