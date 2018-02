UPDATE 4-Superliga Summaries

Feb 25 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Saturday (start times are ART) Defensa y Justicia (0) 1 Scorers: N. Molina 76 Yellow card: Gissi 56, Márquez 68 Subs used: Márquez 64 (Bordagaray), Elizari 73 (Fernández), Jerez 82 (Pochettino) Patronato (0) 0 Yellow card: Balboa 57 Subs used: Garrido 46 (Cáceres), Núñez 46 (Guzmán), Matías Quiroga 82 (Balboa) Referee: Leandro Rey Hilfer ................................................................. Lanús (0) 1 Scorers: L. Acosta 60 Yellow card: Herrera 64 Subs used: Acosta 58 (Denis), Pasquini 64 (Sánchez), Silva 83 (Moreno) Rosario Central (0) 1 Scorers: M. Martínez 62 Yellow card: Ferrari 7, González 20, Gil 25, Camacho 71 Subs used: Rubén 59 (Lovera), Camacho 70 (Lioi), López 74 (Carrizo) Referee: Gerardo Méndez Cedro ................................................................. Vélez Sarsfield (0) 1 Scorers: L. Robertone 70 Yellow card: Robertone 13, Cubero 63, Méndez 90 Subs used: Méndez 54 (Domínguez), Cáseres 75 (Robertone), Torsiglieri 92 (Bouzat) River Plate (0) 0 Yellow card: Zuculini 13, Scocco 24, Pérez 53, De La Cruz 57, Mora 86 Subs used: Ponzio 46 (Zuculini), Mora 54 (Scocco), Quintero 74 (Palacios) Referee: Juan Pablo Pompei ................................................................. Atlético Tucumán (0) 0 Yellow card: Rafael García 39, Grahl 60, Toledo 71, Leyes 81 Subs used: Melo 61 (Affonso), Leyes 69 (Grahl), Blanco 88 (Barbona) Tigre (0) 0 Yellow card: Prediger 29, González 65, Sosa 85 Subs used: González 57 (Janson), Abero 68 (Stracqualursi), Mansilla 82 (Morales) Referee: Pablo Díaz ................................................................. Sunday, February 25 fixtures (ART/GMT) Chacarita Juniors v Belgrano (1700/2000) Independiente v Banfield (1700/2000) Unión Santa Fe v Colón (1915/2215) Boca Juniors v San Martín San Juan (1915/2215) Monday, February 26 fixtures (ART/GMT) Newell's Old Boys v Temperley (1900/2200) Talleres Córdoba v Argentinos Juniors (1900/2200) Gimnasia La Plata v San Lorenzo (2115/0015)