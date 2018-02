UPDATE 4-Superliga Summaries

Feb 26 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Sunday (start times are ART) Chacarita Juniors (0) 0 Yellow card: Ré 37, Fernández 86 Subs used: Ibáñez 61 (Imbert), Facundo Rodríguez 64 (Mellado), Ontivero 75 (Gagliardi) Belgrano (0) 1 Scorers: F. Lértora 47 Yellow card: Amoroso 42, Ortiz 55, Lugo 82 Subs used: Sequeira 62 (Ramis), Santiago Martínez 84 (Lugo), Guevgeozián 90 (Suárez) Referee: Alejandro Castro ................................................................. Independiente (1) 1 Scorers: M. Benítez 24 Yellow card: Fernández 63, Sánchez Miño 81 Subs used: Gigliotti 56 (Romero), Domingo 61 (Gaibor), Romero 79 (Benítez) Banfield (0) 0 Yellow card: Remedi 55, Ortiz 87, Bertolo 91 Subs used: Rodriguez 46 (Sporle), Álvarez 75 (Mouche) Referee: Ariel Suárez ................................................................. Unión Santa Fe (0) 1 Scorers: G. Ortíz 79og Yellow card: Zabala 9, Martínez 22, Gómez 78, Fragapane 82 Subs used: Gómez 34 (Zabala) Colón (1) 1 Scorers: J. Correa 41 Yellow card: Ruiz 11, Ortíz 31, Conti 52, Fritzler 55 Subs used: Bastía 57 (Ruiz), Guanca 72 (Correa), Chancalay 85 (Estigarribia) Referee: Ariel Penel ................................................................. Boca Juniors (2) 4 Scorers: C. Tevez 4, C. Pavón 9, N. Nández 68, R. Ábila 89 Yellow card: Reynoso 32, Cardona 46, Barrios 80 Subs used: Espinoza 75 (Pavón), Ábila 86 (Tevez), Maroni 90 (Cardona) San Martín San Juan (1) 2 Scorers: Á. Fernández 13, C. Spinelli 87 Yellow card: Escudero 26, Vega 39, Goitía 59, Carabajal 83 Subs used: Goitía 37 (Olivera), Maximiliano Rodríguez 55 (Pelaitay), Mosca 61 (Maná) Referee: Bruno Bocca ................................................................. Monday, February 26 fixtures (ART/GMT) Newell's Old Boys v Temperley (1900/2200) Talleres Córdoba v Argentinos Juniors (1900/2200) Gimnasia La Plata v San Lorenzo (2115/0015) Friday, March 2 fixtures (ART/GMT) Arsenal v Lanús (1900/2200) Belgrano v Patronato (1900/2200) Colón v Huracán (2115/0015)