UPDATE 4-Superliga Summaries

Mar 4 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Saturday (start times are ART) Tigre (0) 0 Yellow card: Prediger 40 Subs used: González 46 (Stracqualursi), Mansilla 70 (Morales), Imperiale 86 (Mansilla) Talleres Córdoba (0) 0 Yellow card: Gandolfi 13, Ramírez 55, Godoy 73 Missed penalty: L. Olaza 39 Subs used: Giménez 59 (Ramírez), Komar 71 (Gandolfi), Araujo 77 (Pisano) Referee: Yamil Possi ................................................................. San Lorenzo (0) 0 Yellow card: Castro 51 Subs used: Barrios 61 (Castro), Reniero 62 (Botta), Romagnoli 87 (Belluschi) Unión Santa Fe (0) 0 Yellow card: Soldano 64 Subs used: Blasi 15 (Martínez), Gómez 81 (Fragapane) Referee: Ariel Suárez ................................................................. Rosario Central (0) 1 Scorers: G. Herrera 90+4 Red card: Tobio 33 Yellow card: Zampedri 55, Herrera 85, Carrizo 88 Subs used: Ó. Cabezas 37 (Lioi), Camacho 70 (Martínez), Herrera 83 (López) Godoy Cruz (1) 2 Scorers: J. Garro 15, G. Fernández 61 Yellow card: Cardona 2, Elías 43, Viera 60, Abecasis 69, Ramis 80, García 82 Subs used: Lencinas 30 (Garro), Ramis 72 (Elías), Verdugo 83 (Á. Gonzalez) Referee: Luis Álvarez ................................................................. Temperley (0) 1 Scorers: E. Ozuna 88 Yellow card: Nani 11, Scifo 25, Pinto 78, Brandán 86 Subs used: Giordana 56 (Montagna), Ozuna 69 (Di Lorenzo), Martelli 75 (Gentile) Gimnasia La Plata (0) 1 Scorers: L. Faravelli 55 Yellow card: Guanini 33, Alemán 59, Rinaudo 77 Subs used: Licht 63 (Pereyra), Bolívar 70 (Faravelli), Barrales 82 (Niell) Referee: Julio César Barraza ................................................................. Sunday, March 4 fixtures (ART/GMT) Atlético Tucumán v Defensa y Justicia (1700/2000) Banfield v Newell's Old Boys (1700/2000) River Plate v Chacarita Juniors (1915/2215) Racing Club v Vélez Sarsfield (2130/0030) Monday, March 5 fixtures (ART/GMT) San Martín San Juan v Independiente (1900/2200) Estudiantes v Olimpo (1900/2200) Argentinos Juniors v Boca Juniors (2115/0015)