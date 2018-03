UPDATE 4-Superliga Summaries

Mar 11 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Saturday (start times are ART) Chacarita Juniors (1) 1 Scorers: J. Imbert 4 Yellow card: Vismara 35, Imbert 44, Mellado 63, Rosso 89 Subs used: Alderete 22 (Matos), Ontivero 77 (Rodríguez), Gagliardi 82 (Imbert) Racing Club (1) 1 Scorers: Lautaro Martínez 16 Yellow card: Piovi 28 Subs used: Ojeda 54 (Cuadra), González 55 (Solari), Triverio 66 (Centurión) Referee: Ariel Penel ................................................................. Olimpo (0) 0 Yellow card: Ramírez 6, Bellocq 67, Tellechea 71 Subs used: García 68 (Troyansky), Fornari 69 (Vidal), Lentini 74 (Vila) Colón (0) 3 Scorers: J. Correa 67, J. Correa 83, C. Bernardi 90+2 Yellow card: Ortíz 28 Subs used: Bastía 46 (Guanca), Estigarribia 84 (Chancalay), Vera 88 (Correa) Referee: Lucas Novelli Sanz ................................................................. Boca Juniors (0) 2 Scorers: E. Cardona 74pen, L. Jara 90+5 Yellow card: Fabra 52, Pérez 64, Cardona 78, Pavón 91 Subs used: Reynoso 76 (Pérez), Ábila 88 (Tevez) Tigre (0) 1 Scorers: M. Pérez Acuña 89 Yellow card: Cardozo 32, Morales 69, González 71, Chiarini 73 Subs used: González 60 (Stracqualursi), Luna 79 (Janson), Bolaño 79 (Morales) Referee: Pedro Argañaraz ................................................................. Patronato (0) 0 Subs used: Lemos 48 (Peralta), Sosa 58 (Vera), Guiffrey 91 (Garrido) River Plate (0) 1 Scorers: A. Balboa 90+3og Yellow card: Pérez 37, Casco 42, Zuculini 64 Subs used: Martínez 57 (Auzqui), Fernández 62 (Pérez), Scocco 67 (Quintero) Referee: Luis Álvarez ................................................................. Sunday, March 11 fixtures (ART/GMT) Lanús v Estudiantes (1700/2000) Huracán v San Lorenzo (1700/2000) Vélez Sarsfield v Rosario Central (1915/2215) Independiente v Argentinos Juniors (2130/0030) Monday, March 12 fixtures (ART/GMT) Defensa y Justicia v Belgrano (1900/2200) Unión Santa Fe v Temperley (1900/2200) Newell's Old Boys v San Martín San Juan (2115/0015)