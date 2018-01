UPDATE 5-Superliga Summaries

Jan 28 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Saturday (start times are ART) Defensa y Justicia (0) 0 Red card: Kaprof 86 Yellow card: Delgado 15, Zurbriggen 40, Gissi 91, Márquez 93 Subs used: Kaprof 46 (Cristaldo), Bordagaray 75 (Delgado), Tijanovich 84 (Rius) Vélez Sarsfield (1) 1 Scorers: L. Amarilla 29pen Yellow card: De La Fuente 44, Bouzat 52 Subs used: Ortega 54 (Vargas), Méndez 69 (Cáseres), Salinas 73 (Amarilla) Referee: Julio César Barraza ................................................................. Newell's Old Boys (0) 2 Scorers: Luís Leal 61, J. Varela 90+2 Yellow card: Varela 65 Subs used: Bernardello 70 (Rivero), Cabrera 71 (Torres), Rodríguez 78 (Sarmiento) Arsenal (0) 1 Scorers: A. Antilef 63 Yellow card: Velázquez 23, Corvalán 28, Wílchez 48 Subs used: Milo 68 (Alanís), Rolón 78 (Velázquez), Quintana 79 (Wílchez) Referee: Ramiro López ................................................................. Lanús (1) 1 Scorers: G. Carrasco 26 Subs used: Vides 71 (Denis), Belmonte 74 (Silva), Thaller 82 (Herrera) Patronato (0) 1 Scorers: S. Ribas 76 Yellow card: Rivero 31, Cáceres 60, Sosa 80 Subs used: Núñez 64 (Lemos), Matías Quiroga 75 (Balboa), Contrera 75 (Cáceres) Referee: Ariel Suárez ................................................................. Boca Juniors (1) 2 Scorers: C. Pavón 3, N. Nández 65 Subs used: Buffarini 56 (Bou), Maroni 76 (Nández), Espinoza 89 (Pavón) Colón (0) 0 Red card: Toledo 71 Yellow card: Fritzler 24, Ledesma 38, Galván 58, Guanca 74 Subs used: González 46 (Estigarribia), Leguizamón 46 (Bernardi), Silva 68 (Ledesma) Referee: Luis Álvarez ................................................................. Sunday, January 28 fixtures (ART/GMT) Olimpo v Belgrano (1700/2000) Argentinos Juniors v San Martín San Juan (1700/2000) Huracán v River Plate (1915/2215) Unión Santa Fe v Racing Club (2130/0030) Monday, January 29 fixtures (ART/GMT) Gimnasia La Plata v Rosario Central (1900/2200) Atlético Tucumán v Temperley (1900/2200) Independiente v Estudiantes (2115/0015)