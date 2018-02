UPDATE 5-Superliga Summaries

Feb 3 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Friday (start times are ART) Argentinos Juniors (0) 2 Scorers: L. Barrios 49, D. Batallini 81 Yellow card: Chávez 94 Subs used: Mac Allister 70 (Machín), Colman 71 (Pisculichi), da Silva 85 (Batallini) Defensa y Justicia (0) 1 Scorers: F. Elizari 88 Yellow card: Lisandro Martínez 37, Molina 41 Subs used: Elizari 60 (Lisandro Martínez), Tijanovich 70 (Rius), Bordagaray 90 (Molina) Referee: Ariel Suárez ................................................................. Patronato (0) 0 Yellow card: Balboa 37, Sosa 47, Gil Romero 62, Urribarri 88 Subs used: Contrera 62 (Cáceres), Migone 62 (Núñez), Matías Quiroga 80 (Balboa) Godoy Cruz (0) 0 Yellow card: Viera 50, Ramis 77 Subs used: Ramis 68 (Garro), Lencinas 81 (Rodríguez) Referee: Fabricio Llobet ................................................................. Belgrano (0) 0 Subs used: Lugo 72 (Ramis), Barbieri 84 (Sequeira), Aguirre 87 (Santiago Martínez) Lanús (0) 0 Yellow card: Acosta 35, Marcone 52, Belmonte 79 Subs used: Belmonte 73 (Silva), Vides 77 (Denis), Di Renzo 90 (Moreno) Referee: Pablo Giménez ................................................................. Saturday, February 3 fixtures (ART/GMT) Banfield v Atlético Tucumán (1700/2000) Rosario Central v Unión Santa Fe (1700/2000) Colón v Independiente (1915/2215) River Plate v Olimpo (2130/0030) Sunday, February 4 fixtures (ART/GMT) Estudiantes v Newell's Old Boys (1700/2000) Arsenal v Gimnasia La Plata (1700/2000) San Lorenzo v Boca Juniors (1915/2215) Racing Club v Huracán (2130/0030) Monday, February 5 fixtures (ART/GMT) Temperley v Talleres Córdoba (1900/2200) Chacarita Juniors v Vélez Sarsfield (1900/2200) San Martín San Juan v Tigre (2115/0015) Wednesday, February 7 fixtures (ART/GMT) Godoy Cruz v Lanús (2130/0030)