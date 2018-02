UPDATE 5-Superliga Summaries

Feb 5 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Sunday (start times are ART) Estudiantes (1) 4 Scorers: F. Otero 23pen, F. Otero 64, F. Zuqui 77, M. Pavone 82 Yellow card: Melano 33 Subs used: Zuqui 48 (Lattanzio), Fernández 65 (Melano), Pavone 80 (Otero) Newell's Old Boys (0) 2 Scorers: B. Sarmiento 68, Luís Leal 86 Yellow card: Evangelista 39, Bernardello 92 Subs used: Bernardello 67 (Sills), Torres 67 (Cabrera), Rodríguez 78 (Rivero) Referee: Alejandro Castro ................................................................. Arsenal (0) 0 Yellow card: González 76 Subs used: Pollero 72 (Lomónaco), Quintana 79 (Wílchez), Velázquez 80 (Antilef) Gimnasia La Plata (0) 0 Yellow card: Alderete 34, Faravelli 60 Subs used: Pereyra 77 (Dibble), Bolívar 78 (Faravelli), Barrales 88 (Niell) Referee: Gerardo Méndez Cedro ................................................................. San Lorenzo (1) 1 Scorers: R. Botta 4 Yellow card: Rojas 33, Quignón 36 Subs used: Barrios 58 (Botta), Reniero 69 (Gudiño), Senesi 88 (Barrios) Boca Juniors (1) 1 Scorers: C. Tevez 15 Yellow card: Fabra 35, Barrios 67 Subs used: Bou 15 (Pérez), Más 46 (Fabra), Buffarini 78 (Jara) Referee: Ariel Penel ................................................................. Racing Club (3) 4 Scorers: Lautaro Martínez 11, L. López 33pen, Lautaro Martínez 45, Lautaro Martínez 77 Yellow card: González 23, Soto 53, Saravia 70 Subs used: Meli 64 (Domínguez), Centurión 71 (Zaracho), Ojeda 80 (Lautaro Martínez) Huracán (0) 0 Yellow card: Díaz 15, Noir 39, Nervo 72 Subs used: Chávez 46 (Briasco), Montenegro 66 (Toranzo), Solís 84 (Pussetto) Referee: Nicolás Lamolina ................................................................. Monday, February 5 fixtures (ART/GMT) Temperley v Talleres Córdoba (1900/2200) Chacarita Juniors v Vélez Sarsfield (1900/2200) San Martín San Juan v Tigre (2115/0015) Wednesday, February 7 fixtures (ART/GMT) Godoy Cruz v Lanús (2130/0030) Friday, February 9 fixtures (ART/GMT) Defensa y Justicia v Chacarita Juniors (1900/2200) Unión Santa Fe v Arsenal (1900/2200) Newell's Old Boys v Colón (2115/0015)