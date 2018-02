UPDATE 5-Superliga Summaries

Feb 17 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Friday (start times are ART) Estudiantes (0) 2 Scorers: L. Melano 56, F. Otero 69 Subs used: Murillo 72 (Melano), Gómez 81 (Zuqui), Lugüercio 89 (Otero) Unión Santa Fe (0) 0 Yellow card: Fernández 93 Subs used: Méndez 61 (Núñez), Gómez 73 (Zabala), Aquino 82 (Fragapane) Referee: Alejandro Castro ................................................................. Racing Club (1) 3 Scorers: A. Donatti 29, R. Centurión 63, A. Solari 67 Yellow card: Centurión 25 Subs used: Ojeda 55 (López), Solari 65 (Zaracho), Triverio 75 (Lautaro Martínez) Lanús (0) 1 Scorers: R. Martínez 76 Yellow card: Thaller 34, Martínez 71, Ortiz 82 Subs used: Vides 61 (Denis), Belmonte 71 (Lodico), Moreno 83 (Silva) Referee: Ariel Penel ................................................................. Belgrano (1) 2 Scorers: M. Suárez 3pen, M. Suárez 73 Yellow card: Suárez 16, Sequeira 50, Lugo 65 Subs used: Lugo 46 (Brunetta), Brener 62 (Sequeira), Amoroso 82 (Suárez) Vélez Sarsfield (1) 2 Scorers: M. Zárate 7, A. Bouzat 90+2 Yellow card: Torsiglieri 2, De La Fuente 10, Mainero 60, Laso 68 Subs used: Bouzat 63 (Mainero), Méndez 75 (Robertone), Cáseres 83 (Domínguez) Referee: Yamil Possi ................................................................. Saturday, February 17 fixtures (ART/GMT) Argentinos Juniors v Atlético Tucumán (1700/2000) San Lorenzo v Newell's Old Boys (1700/2000) Temperley v Independiente (1915/2215) Rosario Central v Olimpo (2130/0030) Sunday, February 18 fixtures (ART/GMT) San Martín San Juan v Talleres Córdoba (1700/2000) Arsenal v Huracán (1700/2000) River Plate v Godoy Cruz (1915/2215) Banfield v Boca Juniors (2130/0030) Monday, February 19 fixtures (ART/GMT) Tigre v Defensa y Justicia (1900/2200) Patronato v Chacarita Juniors (1900/2200) Colón v Gimnasia La Plata (2115/0015)