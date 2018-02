UPDATE 5-Superliga Summaries

Feb 18 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Saturday (start times are ART) Argentinos Juniors (1) 2 Scorers: G. Bojanich 4, Rafael García 78og Yellow card: Batallini 43, Cabrera 49, Machín 48 Subs used: Mac Allister 63 (Machín), Colman 67 (Pisculichi), da Silva 74 (Guillermo Benítez) Atlético Tucumán (2) 2 Scorers: J. Toledo 22, L. Rodríguez 45+3 Yellow card: Cabral 48, Aliendro 58 Subs used: Grahl 55 (Fabio Álvarez), Lamas 61 (Barbona), Núñez 75 (Toledo) Referee: Federico Beligoy ................................................................. San Lorenzo (1) 1 Scorers: R. Botta 13 Subs used: Romagnoli 52 (Botta), Reniero 61 (Barrios), Mercier 90 (Gudiño) Newell's Old Boys (0) 0 Yellow card: San Román 73 Subs used: Rivero 46 (Sills), Torres 78 (Bernardello), Cabrera 78 (Sarmiento) Referee: Héctor Paletta ................................................................. Temperley (0) 0 Red card: Nani 71 Yellow card: Scifo 14, Boggino 51 Subs used: Brandán 56 (Di Lorenzo), Ozuna 64 (Orihuela), Riveros 72 (Figueroa) Independiente (0) 0 Yellow card: Figal 39 Subs used: Gigliotti 55 (Romero), Romero 62 (Verón) Referee: Julio César Barraza ................................................................. Rosario Central (2) 5 Scorers: M. González 8, A. Lioi 24, A. Lioi 54, A. Lioi 71, R. Ramírez 73og Subs used: Rubén 68 (Lovera), Ortigoza 73 (Gil), Becker 79 (Lioi) Olimpo (0) 0 Yellow card: Cahais 58 Subs used: Ramírez 46 (Silva), Llambay 46 (Porras), Mancinelli 69 (Belleggia) Referee: Sebastián Bresba ................................................................. San Martín San Juan (17:00) Talleres Córdoba ................................................................. Arsenal (17:00) Huracán ................................................................. River Plate (19:15) Godoy Cruz ................................................................. Banfield (21:30) Boca Juniors ................................................................. Monday, February 19 fixtures (ART/GMT) Tigre v Defensa y Justicia (1900/2200) Patronato v Chacarita Juniors (1900/2200) Colón v Gimnasia La Plata (2115/0015) Friday, February 23 fixtures (ART/GMT) Olimpo v Arsenal (1900/2200) Huracán v Estudiantes (1900/2200) Godoy Cruz v Racing Club (2115/0015)