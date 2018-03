UPDATE 5-Superliga Summaries

Mar 5 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Sunday (start times are ART) Atlético Tucumán (0) 0 Yellow card: Toledo 29, Núñez 87 Subs used: Melo 67 (Freitas), Núñez 81 (Aliendro), Affonso 81 (Rodríguez) Defensa y Justicia (0) 1 Scorers: C. Rius 70 Yellow card: Barboza 77 Subs used: Tijanovich 46 (Fernández), Jerez 81 (Pochettino), Bareiro 88 (Márquez) Referee: Héctor Paletta ................................................................. Banfield (1) 1 Scorers: D. Cvitanich 45 Yellow card: Linares 40, Kalinski 43, Ortiz 70, Bettini 88 Subs used: Gómez 73 (Carranza), Sperduti 77 (Álvarez), Bravo 93 (Bertolo) Newell's Old Boys (0) 0 Yellow card: Bianchi 60 Subs used: Figueroa 66 (Evangelista), Rodríguez 78 (Sarmiento), Cabrera 84 (Fértoli) Referee: Pablo Dóvalo ................................................................. River Plate (1) 1 Scorers: I. Scocco 43pen Yellow card: Casco 30 Subs used: Quintero 60 (De La Cruz), Auzqui 67 (Pratto), Borré 68 (Scocco) Chacarita Juniors (1) 1 Scorers: N. Menéndez 45+1 Yellow card: Petryk 41, Mellado 77 Subs used: Imbert 46 (Ibáñez), Gagliardi 82 (Rodríguez), Módula 91 (Vismara) Referee: Diego Abal ................................................................. Racing Club (1) 2 Scorers: Lautaro Martínez 5, R. Centurión 74 Red card: López 63, Sigali 90 Yellow card: Solari 77, Soto 80, Cuadra 93 Subs used: Solari 54 (Zaracho), Cuadra 65 (Domínguez), Meli 82 (Centurión) Vélez Sarsfield (0) 1 Scorers: M. Zárate 58 Red card: De La Fuente 63, Cufré 85 Yellow card: Cubero 47, Abram 75, Domínguez 77 Subs used: Bazán 74 (Zárate), Mainero 81 (Robertone) Referee: Federico Beligoy ................................................................. Monday, March 5 fixtures (ART/GMT) San Martín San Juan v Independiente (1900/2200) Estudiantes v Olimpo (1900/2200) Argentinos Juniors v Boca Juniors (2115/0015) Friday, March 9 fixtures (ART/GMT) Godoy Cruz v Arsenal (1900/2200) Gimnasia La Plata v Banfield (1900/2200) Talleres Córdoba v Atlético Tucumán (2115/0015)