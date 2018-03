UPDATE 5-Superliga Summaries

Mar 6 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Monday (start times are ART) San Martín San Juan (0) 0 Yellow card: Maximiliano Rodríguez 18, Goitía 40, Maná 51, Á. Fernández 74 Subs used: Mosca 53 (Carabajal), Luque 55 (Maximiliano Rodríguez), Barcelo 69 (Spinelli) Independiente (1) 4 Scorers: M. Benítez 17, F. Bustos 52, L. Fernández 54, B. Romero 84 Yellow card: Gutiérrez 36, Fernández 41, Gigliotti 63 Subs used: Gaibor 68 (Benítez), Menéndez 77 (Fernández), Romero 84 (Meza) Referee: Sebastián Ranciglio ................................................................. Estudiantes (0) 1 Scorers: F. Otero 46 Yellow card: Otero 88 Subs used: Murillo 61 (Lugüercio), Pavone 77 (Melano), Talpone 89 (Rodríguez) Olimpo (0) 0 Yellow card: Troyansky 34, Ramírez 59, Depetris 92 Subs used: Llambay 63 (Troyansky), García 63 (Ojeda), Depetris 71 (Lentini) Referee: Ariel Suárez ................................................................. Argentinos Juniors (1) 2 Scorers: A. Mac Allister 10, D. Batallini 65 Yellow card: Cabrera 34 Subs used: Mac Allister 76 (Machín), Rueda 79 (Mac Allister), da Silva 84 (Batallini) Boca Juniors (0) 0 Yellow card: Cardona 39, Vergini 60, Pérez 63, Buffarini 75, Heredia 76 Subs used: Maroni 46 (Reynoso), Pérez 60 (Pérez), Bou 87 (Buffarini) Referee: Nicolás Lamolina ................................................................. Friday, March 9 fixtures (ART/GMT) Godoy Cruz v Arsenal (1900/2200) Gimnasia La Plata v Banfield (1900/2200) Talleres Córdoba v Atlético Tucumán (2115/0015) Saturday, March 10 fixtures (ART/GMT) Chacarita Juniors v Racing Club (1700/2000) Olimpo v Colón (1700/2000) Boca Juniors v Tigre (1915/2215) Patronato v River Plate (2130/0030)