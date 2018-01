Superliga Top Scorers

Jan 27 (OPTA) - Top Scorers in the Superliga on Friday 1 D. Benedetto (CA Boca Juniors) 9 2 N. Fernández (CSD Defensa y Justicia) 7 3 N. Blandi (CA San Lorenzo de Almagro) 6 S. Ribas (CA Patronato de la Juventud Católica) F. Soldano (CA Unión de Santa Fe) 4 E. Cerutti (CA San Lorenzo de Almagro) 5 D. Cvitanich (CA Banfield) L. Gamba (CA Unión de Santa Fe) N. González (Argentinos Juniors) F. Márquez (CSD Defensa y Justicia) B. Romero (Argentinos Juniors) J. Sand (CA Lanús) F. Zampedri (CA Rosario Central) 5 R. Ábila (CA Huracán) 4 N. Colazo (Gimnasia y Esgrima La Plata) L. Fernández (CA Independiente) S. García (Godoy Cruz Antonio Tomba) L. López (Racing Club de Avellaneda) G. Martínez (CA River Plate) Lautaro Martínez (Racing Club de Avellaneda) I. Pussetto (CA Huracán) L. Rodríguez (CA Tucuman) M. Romero (Club Atlético Vélez Sarsfield) I. Scocco (CA River Plate)