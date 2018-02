Superliga Top Scorers

Feb 10 (OPTA) - Top Scorers in the Superliga on Friday 1 D. Benedetto (Boca Juniors) 9 2 N. Fernández (Defensa y Justicia) 7 Lautaro Martínez (Racing Club) S. Ribas (Patronato) F. Soldano (Unión Santa Fe) 3 N. Blandi (San Lorenzo) 6 D. Cvitanich (Banfield) S. García (Godoy Cruz Antonio Tomba) I. Scocco (River Plate) 4 E. Cerutti (San Lorenzo) 5 N. Colazo (Gimnasia La Plata) L. Fernández (Independiente) L. Gamba (Unión Santa Fe) N. González (Argentinos Juniors) Luís Leal (Newell's Old Boys) L. López (Racing Club) F. Márquez (Defensa y Justicia) I. Pussetto (Huracán) B. Romero (Argentinos Juniors) J. Sand (Lanús) F. Zampedri (Rosario)