UPDATE 2-A-League Summaries

Jan 18 (OPTA) - Summaries for the A-League on Thursday (start times are AEDT) Brisbane Roar (1) 3 Scorers: A. Papadopoulos 4, I. Franjić 60, B. Holman 73 Yellow card: DeVere 5, Franjić 41, Holman 76, Ben Khalfallah 79 Subs used: Holman 60 (Gameiro), Brady 65 (Franjić), Oxborrow 91 (Ben Khalfallah) Perth Glory (1) 2 Scorers: C. Harold 11, C. Harold 68 Yellow card: Harold 52, Diego Castro 59, Lowry 93 Subs used: Timmins 61 (Xavi Torres), Italiano 71 (Chianese), Warren 78 (Brimmer) Attendance: 6,258 Referee: Casey Reibelt ................................................................. Friday, January 19 fixtures (AEDT/GMT) Western Sydney Wanderers v Melbourne Victory (1950/0850) Saturday, January 20 fixtures (AEDT/GMT) Newcastle Jets v Wellington Phoenix (1735/0635) Sydney v Central Coast Mariners (1950/0850) Sunday, January 21 fixtures (AEDT/GMT) Melbourne City v Adelaide United (1900/0800)