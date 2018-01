UPDATE 2-A-League Summaries

Jan 20 (OPTA) - Summaries for the A-League on Friday (start times are AEDT) Western Sydney Wanderers (0) 0 Yellow card: Bridge 22, Risdon 28, Herd 39 Subs used: Scott 64 (Luštica), Santalab 74 (Bonevacia), Kearyn Baccus 74 (Carrusca) Melbourne Victory (1) 3 Scorers: K. Barbarouses 36, B. Berisha 68, K. Barbarouses 90+2 Yellow card: Williams 26 Subs used: Deng 70 (Nigro), Theoharous 78 (George), Ingham 86 (Berisha) Attendance: 11,864 Referee: Kurt Ams ................................................................. Saturday, January 20 fixtures (AEDT/GMT) Newcastle Jets v Wellington Phoenix (1735/0635) Sydney v Central Coast Mariners (1950/0850) Sunday, January 21 fixtures (AEDT/GMT) Melbourne City v Adelaide United (1900/0800)