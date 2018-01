UPDATE 2-A-League Summaries

Jan 20 (OPTA) - Summaries for the A-League on Saturday (start times are AEDT) Newcastle Jets (0) 2 Scorers: A. Nabbout 48, D. Petratos 86pen Subs used: Kantarovski 65 (Brown), Champness 65 (Hoffman), Thurgate 72 (Rodríguez) Wellington Phoenix (2) 3 Scorers: M. Ljujić 28, D. Mullen 36, R. Krishna 58 Yellow card: Durante 16, Galloway 63, Rossi 84, Italiano 85 Subs used: Galloway 46 (Mullen), Rufer 68 (Ljujić), Parkhouse 87 (Kaluđerović) Attendance: 10,877 Referee: Ben Abraham ................................................................. Sydney (0) 1 Scorers: Bobô 61 Yellow card: Mierzejewski 69, Brillante 72 Subs used: Carney 85 (Mierzejewski), Ngoy 87 (Bobô) Central Coast Mariners (1) 1 Scorers: B. Powell 7pen Yellow card: McGing 66 Subs used: De Silva 70 (Wales), Skapetis 74 (Appiah-Kubi), Roux 88 (Powell) Attendance: 13,511 Referee: Stephen Lucas ................................................................. Sunday, January 21 fixtures (AEDT/GMT) Melbourne City v Adelaide United (1900/0800) Thursday, January 25 fixtures (AEDT/GMT) Melbourne City v Newcastle Jets (1950/0850)