UPDATE 3-A-League Summaries

Feb 5 (OPTA) - Summaries for the A-League on Sunday (start times are AEDT) Central Coast Mariners (0) 1 Scorers: P. Skapetis 76 Yellow card: Golec 28, Buhagiar 88 Subs used: Buhagiar 62 (Wales), Skapetis 76 (Powell), Berry 85 (Melling) Western Sydney Wanderers (2) 2 Scorers: J. Sotirio 14, Oriol Riera 30 Subs used: Ikonomidis 46 (Sotirio), Santalab 77 (Oriol Riera), Kearyn Baccus 83 (Bonevacia) Attendance: 7,046 Referee: Ben Abraham ................................................................. Brisbane Roar (1) 1 Scorers: M. Maccarone 14 Yellow card: Hingert 33, Brown 69 Missed penalty: M. Maccarone 79 Subs used: Franjić 61 (Leck), Ben Khalfallah 75 (É. Bauthéac), Gameiro 83 (Maccarone) Melbourne City (1) 2 Scorers: M. Budziński 19, S. Mauk 66 Yellow card: Jamieson 52, Delbridge 71 Subs used: Fitzgerald 68 (Arzani), Kamau 83 (Mauk), Muscat 94 (Malik) Attendance: 9,150 Referee: Adam Kersey ................................................................. Friday, February 9 fixtures (AEDT/GMT) Melbourne Victory v Brisbane Roar (1950/0850)