UPDATE 2-A-League Summaries

Feb 9 (OPTA) - Summaries for the A-League on Friday (start times are AEDT) Melbourne Victory (0) 1 Scorers: J. Troisi 83 Yellow card: Sánchez 22, Donachie 68 Subs used: Troisi 56 (Sánchez), Athiu 73 (Berisha), Hope 76 (Valeri) Brisbane Roar (2) 2 Scorers: M. Maccarone 7, B. Holman 28 Yellow card: Kristensen 50, Papadopoulos 85 Subs used: Bowles 79 (North), Gameiro 80 (Maccarone), Brady 85 (Ben Khalfallah) Attendance: 14,576 Referee: Jack Morgan ................................................................. Saturday, February 10 fixtures (AEDT/GMT) Melbourne City v Sydney (1950/0850) Sunday, February 11 fixtures (AEDT/GMT) Western Sydney Wanderers v Wellington Phoenix (1900/0800)