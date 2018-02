UPDATE 2-A-League Summaries

Feb 10 (OPTA) - Summaries for the A-League on Saturday (start times are AEDT) Melbourne City (0) 0 Yellow card: Brattan 85 Subs used: Fornaroli 64 (Muscat), Genreau 80 (Mauk), Kamau 83 (Arzani) Sydney (2) 4 Scorers: Bobô 32pen, M. Ninković 43, Bobô 65, A. Mierzejewski 79 Yellow card: Wilkshire 19, Brillante 71 Subs used: Carney 72 (Brosque), Simon 84 (Bobô), Retre 91 (Brillante) Attendance: 8,587 Referee: Shaun Evans ................................................................. Sunday, February 11 fixtures (AEDT/GMT) Western Sydney Wanderers v Wellington Phoenix (1900/0800)