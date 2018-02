UPDATE 2-A-League Summaries

Feb 24 (OPTA) - Summaries for the A-League on Saturday (start times are AEDT) Brisbane Roar (0) 0 Yellow card: North 58 Subs used: Henrique Silva 72 (Holman), Gameiro 78 (Maccarone), Brown 83 (Franjić) Newcastle Jets (0) 1 Scorers: J. Champness 79 Subs used: Champness 72 (Nabbout), Thurgate 81 (O'Donovan), Vujica 85 (Petratos) Attendance: 8,120 Referee: Adam Kersey ................................................................. Melbourne Victory (2) 3 Scorers: T. Regan 22og, L. George 29, B. Berisha 59 Yellow card: Sánchez 35, Geria 64 Subs used: Donachie 73 (Deng), Theoharous 80 (George), Waring 86 (Berisha) Adelaide United (0) 0 Red card: Čavušević 55 Yellow card: O'Doherty 14, Regan 78 Subs used: Čavušević 46 (Kitto), Konstandopoulos 62 (Adlung), Marrone 70 (Mileusnic) Attendance: 13,396 Referee: Lachlan Keevers ................................................................. Sunday, February 25 fixtures (AEDT/GMT) Sydney v Western Sydney Wanderers (1830/0730)