UPDATE 2-A-League Summaries

Feb 26 (OPTA) - Summaries for the A-League on Sunday (start times are AEDT) Sydney (1) 3 Scorers: A. Mierzejewski 44, A. Mierzejewski 55, Bobô 73 Yellow card: Mierzejewski 32 Subs used: Brosque 71 (Simon), Fábio Ferreira 91 (Ninković) Western Sydney Wanderers (1) 1 Scorers: Oriol Riera 10 Yellow card: Bonevacia 63 Subs used: Santalab 62 (Luštica), Cejudo 62 (Bridge), Sotirio 77 (Carrusca) Attendance: 25,211 Referee: Ben Abraham ................................................................. Friday, March 2 fixtures (AEDT/GMT) Melbourne City v Melbourne Victory (1950/0850)