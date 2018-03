UPDATE 2-A-League Summaries

Mar 2 (OPTA) - Summaries for the A-League on Friday (start times are AEDT) Melbourne City (0) 1 Scorers: B. Fornaroli 54pen Yellow card: Muscat 50, Atkinson 61, Arzani 68 Subs used: Budziński 69 (Arzani), Delbridge 94 (Muscat) Melbourne Victory (1) 2 Scorers: K. Barbarouses 12, L. George 62 Yellow card: Deng 49, Sánchez 76, Troisi 98, Barbarouses 98 Subs used: Geria 72 (Broxham), Ingham 75 (George), Valeri 79 (Sánchez) Attendance: 20,083 Referee: Shaun Evans ................................................................. Saturday, March 3 fixtures (AEDT/GMT) Newcastle Jets v Sydney (1735/0635) Brisbane Roar v Adelaide United (1950/0850) Sunday, March 4 fixtures (AEDT/GMT) Western Sydney Wanderers v Perth Glory (1700/0600)