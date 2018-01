UPDATE 3-A-League Summaries

Jan 27 (OPTA) - Summaries for the A-League on Saturday (start times are AEDT) Wellington Phoenix (0) 0 Yellow card: Galloway 42, Durante 72, Kaluđerović 93 Subs used: Singh 58 (Kaluđerović), Rufer 81 (Galloway), Rogerson 90 (Parkhouse) Adelaide United (1) 1 Scorers: G. Blackwood 32 Yellow card: Elsey 15, O'Doherty 78 Subs used: Ochieng 74 (Mileusnic), Stamatelopoulos 92 (Blackwood), Regan 94 (O'Doherty) Attendance: 6,746 Referee: Ben Abraham ................................................................. Central Coast Mariners (0) 1 Scorers: B. Powell 63 Red card: Brama 94 Yellow card: Baró 53, McGing 83 Subs used: Brama 46 (Melling), Roux 65 (Rose), Buhagiar 75 (Appiah-Kubi) Brisbane Roar (1) 2 Scorers: B. Holman 23, M. McKay 54 Yellow card: Brown 65 Subs used: Oxborrow 8 (Kristensen), Bowles 68 (North), Gameiro 76 (Leck) Attendance: 5,264 Referee: Adrian Arndt ................................................................. Sunday, January 28 fixtures (AEDT/GMT) Perth Glory v Western Sydney Wanderers (2030/0930)