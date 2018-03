UPDATE 4-A-League Summaries

Mar 3 (OPTA) - Summaries for the A-League on Saturday (start times are AEDT) Newcastle Jets (1) 2 Scorers: D. Petratos 43pen, A. Nabbout 56 Red card: O'Donovan 14 Yellow card: Hoffman 67, Georgievski 95 Subs used: Kantarovski 46 (Brown), Jackson 82 (Boogaard), Champness 86 (Nabbout) Sydney (0) 1 Scorers: Bobô 52 Yellow card: O'Neill 21, Ninković 40, Brosque 42 Subs used: Simon 69 (O'Neill), Fábio Ferreira 87 (Ninković) Attendance: 18,156 Referee: Adrian Arndt ................................................................. Brisbane Roar (1) 1 Scorers: É. Bauthéac 41 Yellow card: Kristensen 70, Franjić 73, McKay 75 Subs used: Gameiro 61 (Maccarone), Bowles 66 (North), Henrique Silva 77 (É. Bauthéac) Adelaide United (0) 0 Yellow card: Strain 39, Isaías 44, Kitto 62 Subs used: Marrone 46 (Strain), Absalonsen 60 (O'Doherty), Konstandopoulos 77 (Adlung) Attendance: 8,237 Referee: Lara Lee ................................................................. Sunday, March 4 fixtures (AEDT/GMT) Western Sydney Wanderers v Perth Glory (1700/0600)