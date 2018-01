UPDATE 6-A-League Summaries

Jan 14 (OPTA) - Summaries for the A-League on Saturday (start times are AEDT) Wellington Phoenix (0) 1 Scorers: M. Ljujić 75 Yellow card: Doyle 54, Ljujić 72, Paracki 93 Subs used: Burns 46 (McGlinchey), Ljujić 46 (Rossi), Galloway 60 (Fox) Western Sydney Wanderers (1) 1 Scorers: B. Santalab 28 Yellow card: Hamill 23 Subs used: Carrusca 52 (Santalab), Mourdoukoutas 88 (Luštica) Attendance: 5,634 Referee: Jack Morgan ................................................................. Melbourne Victory (1) 3 Scorers: J. Troisi 27, M. Milligan 47, K. Barbarouses 90 Yellow card: Antonis 73, Troisi 85, Valeri 92 Subs used: Broxham 72 (Đulbić), Theoharous 80 (Troisi), Sánchez 94 (George) Perth Glory (1) 2 Scorers: S. Neville 2, Diego Castro 83 Yellow card: Walker 53, Grant 91, Nichols 92 Subs used: Nichols 57 (Taggart), Lowry 79 (Neville), Harold 79 (Italiano) Attendance: 14,332 Referee: Lachlan Keevers ................................................................. Sunday, January 14 fixtures (AEDT/GMT) Central Coast Mariners v Melbourne City (1700/0600) Adelaide United v Sydney (1900/0800) Thursday, January 18 fixtures (AEDT/GMT) Brisbane Roar v Perth Glory (1950/0850)