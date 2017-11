Soccer-Brazilian championship results and standings

Nov 25 (Gracenote) - Results and standings from the Brazilian championship matches on Saturday Saturday, November 25 Fluminense 1 Sport 2 Standings P W D L F A Pts C1 Corinthians 36 21 8 7 48 27 71 2 Gremio 36 18 7 11 51 31 61 3 Palmeiras 36 18 6 12 59 42 60 4 Santos 36 16 11 9 39 30 59 5 Cruzeiro 36 15 11 10 45 36 56 6 Flamengo 36 14 11 11 46 35 53 ------------------------- 7 Botafogo 36 14 10 12 43 38 52 8 Atletico Mineiro 36 13 11 12 46 44 50 9 Vasco da Gama 36 13 11 12 37 46 50 10 Bahia 36 13 10 13 49 46 49 11 Atletico Paranaense 36 13 9 14 42 42 48 12 Chapecoense 36 13 9 14 44 48 48 ------------------------- 13 Sao Paulo 36 12 10 14 45 47 46 14 Fluminense 37 11 13 13 49 52 46 15 Coritiba 36 11 10 15 40 47 43 16 Sport 37 11 9 17 45 58 42 ------------------------- 17 Vitoria 36 10 10 16 46 54 40 18 Ponte Preta 36 10 9 17 34 47 39 19 Avai 36 9 12 15 27 47 39 R20 Goianiense 36 9 7 20 36 54 34 ------------------------- C - Champion R - Relegated 1-6: Copa Libertadores 7-12: Copa Sudamericana 17-20: Relegation Next Fixtures (GMT): Sunday, November 26 Avai v Atletico Paranaense (1900) Corinthians v Atletico Mineiro (1900) Coritiba v Sao Paulo (1900) Cruzeiro v Vasco da Gama (1900) Gremio v Goianiense (1900) Ponte Preta v Vitoria (1900) Bahia v Chapecoense (2100) Flamengo v Santos (2100) Monday, November 27 Palmeiras v Botafogo (2200)