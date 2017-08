June 24 (Gracenote) - Summaries from the Confederations Cup matches on Saturday New Zealand 0 Portugal 4 Cristiano Ronaldo 33pen, Bernardo Silva 37, Andre Silva 80, Nani 90+1 Halftime: 0-2;Attendance: 56,290 - - - Mexico 2 Nestor Araujo 30, Hirving Lozano 52 Russia 1 Aleksandr Samedov 25 Red Card: Yuri Zhirkov 68 Halftime: 1-1;Attendance: 41,585 - - - Next Fixtures (GMT): Sunday, June 25 Chile v Australia (1500) Germany v Cameroon (1500)