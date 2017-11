UPDATE 5-Soccer-Champions League summaries

Nov 21 (Gracenote) - Summaries from the Champions League matches on Tuesday Tuesday, November 21 Sevilla 3 Wissam Ben Yedder 51,60pen, Guido Pizarro 90+3 Liverpool 3 Roberto Firmino 2,30, Sadio Mane 22 Halftime: 0-3;Attendance: 39,495 - - - Napoli 3 Lorenzo Insigne 56, Piotr Zielinski 81, Dries Mertens 83 Shakhtar Donetsk 0 Halftime: 0-0;Attendance: 10,573 - - - Manchester City 1 Raheem Sterling 88 Feyenoord 0 Halftime: 0-0;Attendance: 43,548 - - - Monaco 1 Radamel Falcao 43 RB Leipzig 4 Jemerson 6og, Timo Werner 9,31pen, Naby Keita 45 Halftime: 1-4;Attendance: 9,029 - - - Borussia Dortmund 1 Pierre-Emerick Aubameyang 31 Tottenham Hotspur 2 Harry Kane 49, Son Heung-Min 76 Halftime: 1-0;Attendance: 65,849 - - - APOEL Nicosia 0 Real Madrid 6 Luka Modric 23, Karim Benzema 39,45+1, Nacho 41, Cristiano Ronaldo 49,54 Halftime: 0-4;Attendance: 19,705 - - - Spartak Moscow 1 Ze Luis 82 Maribor 1 Jasmin Mesanovic 90+2 Halftime: 0-0;Attendance: 42,920 - - - Besiktas 1 Anderson Talisca 41 Porto 1 Felipe 29 Halftime: 1-1;Attendance: 36,919 - - - Next Fixtures (GMT): Wednesday, November 22 Juventus (Italy) v Barcelona (Spain) (1945) Sporting (Portugal) v Olympiakos Piraeus (Greece) (1945) Qarabag FK (Azerbaijan) v Chelsea (England) (1700) Atletico Madrid (Spain) v AS Roma (Italy) (1945) Anderlecht (Belgium) v FC Bayern Munich (Germany) (1945) Paris St Germain (France) v Celtic (Scotland) (1945) CSKA Moscow (Russia) v Benfica (Portugal) (1700) FC Basel (Switzerland) v Manchester United (England) (1945)