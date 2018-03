Mar 6 (OPTA) - Results and fixtures for the UEFA Champions League on Tuesday (start times are CET) 8th Finals ---------------------------------------- Liverpool (0) 0 Porto (0) 0 .... aggregate: 5-0 PSG (0) 1 Real Madrid (0) 2 .... aggregate: 2-5 Real Madrid win Wednesday, March 7 fixtures (CET/GMT) Tottenham Hotspur v Juventus (2045/1945) Manchester City v Basel (2045/1945)