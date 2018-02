UPDATE 3-UEFA Champions League Summaries

Feb 13 (OPTA) - Summaries for the UEFA Champions League on Tuesday (start times are CET) 8th Finals ................................................................. Juventus (2) 2 Scorers: G. Higuaín 2, G. Higuaín 9pen Yellow card: Benatia 45, Higuaín 60, Bentancur 80 Missed penalty: G. Higuaín 47 Subs used: Bentancur 66 (Khedira), Sturaro 76 (Mandžukić), Asamoah 92 (Douglas Costa) Tottenham Hotspur (1) 2 Scorers: H. Kane 35, C. Eriksen 71 Yellow card: Davies 8, Aurier 47 Subs used: Son Heung-Min 83 (Alli), Lucas Moura 89 (Lamela), Wanyama 92 (Eriksen) Aggregate score: 2-2 Attendance: 41,232 Referee: Markus Hacker ................................................................. Basel (0) 0 Yellow card: Xhaka 38, Dié 89 Subs used: Albian Ajeti 71 (Stocker), Bua 85 (Elyounoussi) Manchester City (3) 4 Scorers: İ. Gündoğan 14, Bernardo Silva 18, S. Agüero 23, İ. Gündoğan 53 Yellow card: Fernandinho 59, İ. Gündoğan 89 Subs used: Sané 57 (Sterling), David Silva 63 (De Bruyne), Danilo 85 (Agüero) Aggregate score: 0-4 Attendance: 36,000 Referee: Mehmet Culum Manchester City win 4-0 on aggregate ................................................................. Wednesday, February 14 fixtures (CET/GMT) Porto v Liverpool (2045/1945) Real Madrid v PSG (2045/1945)