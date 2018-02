UPDATE 3-UEFA Champions League Summaries

Feb 21 (OPTA) - Summaries for the UEFA Champions League on Wednesday (start times are CET) 8th Finals ................................................................. Sevilla (0) 0 Yellow card: N'Zonzi 21 Subs used: Sandro Ramírez 85 (Muriel), Pizarro 89 (É. Banega) Manchester United (0) 0 Yellow card: Sánchez 41 Subs used: Pogba 17 (Ander Herrera), Rashford 75 (Sánchez), Martial 80 (Mata) Aggregate score: 0-0 Attendance: 39,725 Referee: Hicham Zakrani ................................................................. Shakhtar Donetsk (0) 2 Scorers: F. Ferreyra 52, Fred 71 Yellow card: Ferreyra 80, Taison 91 Subs used: Ordets 48 (Krivtsov), Kovalenko 92 (Bernard) Roma (1) 1 Scorers: C. Ünder 41 Yellow card: Perotti 91 Subs used: Gerson 71 (Ünder), Bruno Peres 72 (Florenzi), Defrel 83 (Nainggolan) Aggregate score: 2-1 Attendance: 35,124 Referee: Dougie Potter .................................................................