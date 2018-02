UPDATE 4-UEFA Champions League Summaries

Feb 14 (OPTA) - Summaries for the UEFA Champions League on Wednesday (start times are CET) 8th Finals ................................................................. Porto (0) 0 Subs used: Jesús Corona 46 (Otavinho), Waris 62 (Brahimi), Gonçalo Paciência 74 (Tiquinho) Liverpool (2) 5 Scorers: S. Mané 25, Mohamed Salah 29, S. Mané 53, Roberto Firmino 69, S. Mané 85 Subs used: Matip 75 (Henderson), Gomez 79 (Alexander-Arnold), Ings 80 (Roberto Firmino) Aggregate score: 0-5 Attendance: 47,718 Referee: Alessandro Giallatini ................................................................. Real Madrid (1) 3 Scorers: Cristiano Ronaldo 45pen, Cristiano Ronaldo 83, Marcelo 86 Yellow card: Isco 32, Nacho 78 Subs used: Bale 68 (Benzema), Lucas Vázquez 79 (Casemiro), Marco Asensio 79 (Isco) PSG (1) 1 Scorers: A. Rabiot 33 Yellow card: Neymar 14, Lo Celso 25, Rabiot 64, Meunier 90 Subs used: Meunier 66 (Cavani), Draxler 84 (Lo Celso) Aggregate score: 3-1 Attendance: 78,158 Referee: Alessandro Costanzo .................................................................