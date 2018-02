UPDATE 4-UEFA Champions League Summaries

Feb 20 (OPTA) - Summaries for the UEFA Champions League on Tuesday (start times are CET) 8th Finals ................................................................. Chelsea (0) 1 Scorers: Willian 62 Yellow card: Rüdiger 80, Álvaro Morata 86 Subs used: Álvaro Morata 83 (Pedro), Drinkwater 84 (FÅbregas) Barcelona (0) 1 Scorers: L. Messi 75 Yellow card: Rakitić 29, Suárez 76, Sergio Busquets 90 Subs used: Aleix Vidal 63 (Paulinho), André Gomes 92 (Iniesta) Aggregate score: 1-1 Attendance: 37,741 Referee: Mustafa Emre Eyisoy ................................................................. Bayern München (1) 5 Scorers: T. Müller 43, K. Coman 52, T. Müller 66, R. Lewandowski 79, R. Lewandowski 88 Yellow card: Lewandowski 38 Subs used: Robben 44 (Rodríguez), Ribéry 81 (Coman), Tolisso 83 (Vidal) Beşiktaş (0) 0 Red card: Vida 16 Yellow card: Ricardo Quaresma 33, Pepe 62, Tošić 93 Subs used: Tošić 57 (Vágner Love), Gönül 69 (Erkin), Arslan 85 (Medel) Aggregate score: 5-0 Attendance: 70,000 Referee: Adrian Radu Ghinguleac ................................................................. Wednesday, February 21 fixtures (CET/GMT) Sevilla v Manchester United (2045/1945) Shakhtar Donetsk v Roma (2045/1945)