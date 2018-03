UPDATE 4-UEFA Champions League Summaries

Mar 6 (OPTA) - Summaries for the UEFA Champions League on Tuesday (start times are CET) 8th Finals ................................................................. Liverpool (0) 0 Yellow card: Henderson 59 Subs used: Ings 62 (Roberto Firmino), Mohamed Salah 74 (Mané), Klavan 80 (Can) Porto (0) 0 Yellow card: André André 34, Diogo Dalot 92 Subs used: Sérgio Oliveira 62 (André André), Ricardo Pereira 68 (Waris), Gonçalo Paciência 80 (Aboubakar) Aggregate score: 5-0 Attendance: 48,768 Referee: Rafael Foltyn ................................................................. PSG (0) 1 Scorers: E. Cavani 71 Yellow card: Verratti 20, Cavani 84 Subs used: Pastore 59 (Motta), Draxler 76 (Á. Di María), Diarra 85 (Mbappé) Real Madrid (0) 2 Scorers: Cristiano Ronaldo 51, Casemiro 80 Yellow card: Kovačić 32, Sergio Ramos 78 Subs used: Kroos 71 (Kovačić), Bale 76 (Benzema), Isco 82 (Marco Asensio) Aggregate score: 2-5 Attendance: 46,585 Referee: Markus Hacker ................................................................. Wednesday, March 7 fixtures (CET/GMT) Tottenham Hotspur v Juventus (2045/1945) Manchester City v Basel (2045/1945)