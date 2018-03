UPDATE 4-UEFA Champions League Summaries

Mar 7 (OPTA) - Summaries for the UEFA Champions League on Wednesday (start times are CET) 8th Finals ................................................................. Tottenham Hotspur (1) 1 Scorers: Son Heung-Min 39 Yellow card: Vertonghen 28, Alli 56, Dembélé 88 Subs used: Lamela 74 (Dier), Llorente 86 (Alli) Juventus (0) 2 Scorers: G. Higuaín 64, P. Dybala 67 Yellow card: Alex Sandro 35, Pjanić 44, Benatia 49, Chiellini 53 Subs used: Asamoah 60 (Matuidi), Lichtsteiner 61 (Benatia), Sturaro 83 (Higuaín) Aggregate score: 3-4 Attendance: 84,010 Referee: Radoslav Siejka ................................................................. Manchester City (1) 1 Scorers: Gabriel Jesus 8 Yellow card: Gabriel Jesus 77 Subs used: Brahim Diaz 66 (İ. Gündoğan), Adarabioyo 89 (Foden) Basel (1) 2 Scorers: M. Elyounoussi 17, M. Lang 71 Yellow card: Lacroix 44 Subs used: Stocker 68 (Bua), van Wolfswinkel 74 (Oberlin) Aggregate score: 5-2 Attendance: 49,411 Referee: Jiri Molacek .................................................................