Dec 14 (Gracenote) - Results from the Chilean championship play-offs matches on Wednesday Copa Libertadores Play-off Wednesday, December 13, first leg Universidad de Concepcion - Union Espanola 1-0 (halftime: 1-0) Next Fixtures (GMT): Copa Libertadores Play-off Wednesday, December 20, second leg Union Espanola v Universidad de Concepcion (2300)