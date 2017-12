Dec 9 (Gracenote) - Results from the Club World Cup Quarterfinal matches on Saturday Quarterfinal Saturday, December 9 Al Jazira (United Arab Emirates) - Urawa Reds (Japan) 1-0 (halftime: 0-0) Pachuca (Mexico) - Wydad Athletic Club (Morocco) 1-0 (halftime: 0-0, 90 mins: 0-0) AET