UPDATE 1-Soccer-Club World Cup summaries

Dec 13 (Gracenote) - Summaries from the Club World Cup play-offs matches on Wednesday Wednesday, December 13 Al Jazira 1 Romarinho 41 Real Madrid 2 Cristiano Ronaldo 53, Gareth Bale 81 Halftime: 1-0;Attendance: 36,650 - - - Tuesday, December 12 Gremio 1 Everton 95 Pachuca 0 Red Card: Victor Guzman 110 Halftime: 0-0;Attendance: 6,428 - - - Wydad Athletic Club 2 Ismail Haddad 21, Reda El Hajaoui 90+3pen Urawa Reds 3 Mauricio Antonio 18,60, Yosuke Kashiwagi 26 Halftime: 1-2;Attendance: 4,281 - - - Next Fixtures (GMT): Saturday, December 16 Al Jazira (United Arab Emirates) v Pachuca (Mexico) (1400) Real Madrid (Spain) v Gremio (Brazil) (1700)