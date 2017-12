Dec 16 (Gracenote) - Summaries from the Club World Cup play-offs matches on Saturday Saturday, December 16 Real Madrid 1 Cristiano Ronaldo 53 Gremio 0 Halftime: 0-0;Attendance: 41,094 - - - Al Jazira 1 Khalfan Mubarak Al Rezzy 57 Pachuca 4 Jonathan Urretavizcaya 37, Franco Jara 60, Roberto De La Rosa 79, Angelo Sagal 84pen Halftime: 0-1;Attendance: 11,785 - - -