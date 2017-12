Dec 9 (Gracenote) - Summaries from the Club World Cup Quarterfinal matches on Saturday Al Jazira 1 Ali Ahmed Mabkhout 52 Urawa Reds 0 Halftime: 0-0;Attendance: 15,593 - - - Pachuca 1 Victor Guzman 112 Wydad Athletic Club 0 Red Card: Brahim Nakach 69 Halftime: 0-0;Attendance: 12,488 - - -